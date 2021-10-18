Участвовавшую в конкурсе красоты сотрудницу полиции Новосибирска поймали с наркотиками

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней инспектора информационного центра ГУ МВД по Новосибирской области, которую обвиняют в незаконном хранении наркотиков. Суд поместил ее под домашний арест.

По данным следствия, с 14 по 15 октября сотрудник полиции в Новосибирске незаконно приобрела и хранила у себя без цели сбыта наркотическое средство мефедрон массой 2,90 г, что составляет крупный размер, сообщается на сайте СК.

«В дневное время 15 октября вблизи дома 47 по улице Линейная Заельцовского района города Новосибирска она была задержана сотрудниками полиции», – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователем регионального следственного управления назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия.

Как информирует «Коммерсант», обвиняемая служит в органах внутренних дел с 2016 года, работала на следственной и оперативной работе, последний год – в отделе архивной информации информационного центра новосибирского главка МВД России.

По данным источника «Комсомольской правды», стимулятор девушка хранила для собственного употребления. Отмечается, что задержанной оказалась участница конкурса красоты Miss Fashion 2021. Тогда она завоевала гран-при зрительских симпатий.

Ранее сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота в Москве около 600 кг сильнодействующих веществ, входящих в состав лекарств, которые предназначались для продажи наркозависимым людям, задержаны 15 человек.