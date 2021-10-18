Мнения: Рано или поздно ковидом переболеет каждый

Несколько свежих мыслей о происходящем.

Несколько свежих мыслей о происходящем.

– Четвёртая волна – провинциальная. Конечно, в Москве и Питере тоже немало заболевших, но нынешний рекордный прирост как заболеваемости, так и смертности – за счёт «остальной России», которую долгое время спасали от мощной вспышки расстояния и хоть какие-то ограничения.

– Меняется характеристика эпидемии в Москве. Если в предыдущие подъемы других ОРВИ практически не было, то в этот раз бывает так: на одном этаже в офисе распространяется ковид, а на другом – обычное сезонное ОРВИ. В одном из таких случаев, получив отрицательный результат на ковид, мы провели ПЦР– диагностику на ОРВИ и выделили рино-синцитиальный вирус – типичный сезонный возбудитель. А ранней осенью по столице прошёл риновирус. Это знак того, что ковид начинает сдавать позиции.

– Привитые неболевшие болеют легко, случаев среди переболевших и в последующем привитых практически нет. Даже не беря в расчёт пациентов, с которыми работаю в силу профессии – знаю несколько случаев среди родителей моих знакомых: заболели оба, привитой перенёс как лёгкое ОРВИ, а непривитой умер, либо прошёл через реанимацию. Привиться для пенсионеров – жизненно необходимо.

– Это не означает, что вакцина защищает стопроцентно. Есть и тяжёлые случаи среди привитых, бывают и смерти. Но даже заявленная эффективность вакцин – чуть больше 90%. И это после испытаний на молодых, здоровых волонтёрах. Значит, у пожилых людей с кучей сопутствующих заболеваний и ослабленным иммунитетом этот показатель прогнозируемо ниже. Может 80%, может чуть меньше. Поверьте, в нынешних условиях это немало.

– Неужели теперь придётся прививаться от ковида каждые полгода/год? Для себя думаю так – если не болели, прививаться нужно до того, пока не переболеете «на прививке». Если болели – после снижения уровня антител желательно привиться однократно, а дальше смотреть по ситуации.

– Говоря вакцина я подразумеваю Спутник V и КовиВак. Причём Спутник, по мнению многих моих коллег, работающих с инфекциями, лучше подходит для вакцинации неболевших, а КовиВак для вакцинации тех, кто переболел и столкнулся со снижением уровня антител. Других эффективных отечественных вакцин я не знаю.

– Думаю, с высокой долей вероятности это будет последняя мощная волна в столице. После неё в городе останутся переболевшие / привитые / переболевшие и привитые. Пятая волна доберёт небольшое количество оставшихся непереболевших (ау, если такие есть, прививайтесь, как только начнётся спад) и будет самой маленькой из всех. С Россией тяжелее, на просторах страны ковид будет распространяться дольше.

– Учитывая появление сезонных ОРВИ, вероятно этой зимой вернётся грипп. Если в прошлом году я не видел смысла в вакцинации от гриппа, то в этом считаю оправданной. В первую очередь группам риска.

Ковид оказался цепким и въедливым. Становится очевидно – рано или поздно этой инфекцией переболеет каждый. Предсказать, как организм отреагирует на мутанта, сегодня невозможно. Обезопасить себя прививкой или сыграть в русскую рулетку – осознанный выбор взрослого человека.

Источник: Блог Алексея Фёдорова

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