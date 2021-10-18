 

“Прекратите пытки”, “Откройте границы, закройте правительство”. В Польше тысячи людей протестовали против выдворения мигрантов

18.10.2021, 11:40, Новости дня
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Демонстранты шли с плакатами “Прекратите пытки на границе”, “Никто не нелегальный”, “Откройте границы, закройте правительство”, “Детям нельзя спать в лесу”, “Поляки также были беженцами” и другими. Активисты в Кракове несли большой баннер с нарисованной колючей проволокой и подписью: “Граница человечества”.

Protest in Warsaw against the treatment of people at the Poland-Belarus border. “Accept the refugees, give away the racists” “Stop the policy of cruelty and death. Open the border” pic.twitter.com/dbTF4n9BtL

— CMR_Warsaw (@CMR_Warsaw) October 17, 2021

#StopTorturomNaGranicy pic.twitter.com/WwcdTyzB65

— Ewe * Unijka #SilniRazem #StrajkKobiet #WolneS * dy (@ewefemme) October 17, 2021

Trwa protest #StopTorturomNaGranicy na Rynku G * ównym w @krakow_pl. Uczestnicy maj * przej * pó * niej przed siedzib * @PiS_Krakow przy ulicy Retoryka. @RadioKrakow pic.twitter.com/lTspcg73n8

— Tomasz B * dzikot (@BzdzikotT) October 17, 2021

Акция протеста в Варшаве прошла перед парламентом Польши, который на прошлой неделе одобрил предложение правительства построить стену на границе. Он также проголосовал за введение, а затем продление чрезвычайного положения на границе, которое запрещает гражданским лицам-нерезидентам, включая неправительственные организации и СМИ, въезд в этот район.

Stop torturom na granicy! Przez Warszaw * idzie marsz solidarno * ci z uchod * cami #wyborcza https://t.co/KRQsIL9ZgX

— Gazeta Wyborcza.pl (@gazeta_wyborcza) October 17, 2021

Marsz w prote * cie przeciw push-backom i przemocy na granicy polsko-bia * oruskiej. Teraz. pic.twitter.com/SmjTrc39ql

— Karolina Opolska (@Opolska) October 17, 2021

Участники обвинили власть в выдворении мигрантов и в том, что из-за чрезвычайного положения на границе к ним не могут добраться правозащитники.

– 250 km st * d umieraj * ludzie. To nie jest moment, w którym jako spo * ecze * stwo mamy prawo szuka * komfortu psychicznego – mówi * a Marianna Wartecka z @FundOcalenie na marszu. Zobacz wideo. https://t.co/aS6WMie8GV

— Wideo Wyborcza.pl (@WideoWyborcza) October 17, 2021

Протестующие несли также тепловые одеяла из фольги, которые используются аварийными службами для обогрева пострадавших, как напоминание о недавних смертях мигрантов на границе от переохлаждения и истощения.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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