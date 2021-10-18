“Желанная!”, “Очень сладкая конфета”. Звезда “Великолепного века” Узерли расставила ноги перед объективом

Узерли позировала в кресле, сидя по-турецки, разведя ноги перед объективом. Для одного из снимков она откинулась на спинку кресла, подняв вверх руки и опустив одну ногу.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

“Единственная, неповторимая, желанная! Как же мы тебя обожаем, Мерьем-Хюррем”, – прокомментировал подписчик aleksei_kravtsov2020.

“Очень сладкая конфета”, – написала tulinerdonmez.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).

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