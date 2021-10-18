 

“Желанная!”, “Очень сладкая конфета”. Звезда “Великолепного века” Узерли расставила ноги перед объективом

18.10.2021, 11:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Узерли позировала в кресле, сидя по-турецки, разведя ноги перед объективом. Для одного из снимков она откинулась на спинку кресла, подняв вверх руки и опустив одну ногу.

View this post on Instagram

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

“Единственная, неповторимая, желанная! Как же мы тебя обожаем, Мерьем-Хюррем”, – прокомментировал подписчик aleksei_kravtsov2020.

“Очень сладкая конфета”, – написала tulinerdonmez.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.10 / Ученые выяснили, как в Древнем Египте изготовляли чернила

10.08 / ЦИК Белоруссии озвучил обновленные данные по итогам выборов

03.08 / МОК начал официальное расследование дела белорусской спортсменки Тимановской

07.04 / В США опубликовали документы о сотрудничестве ЦРУ с бывшим генералом гестапо

18.09 / Украинка, которая в Испании сорвалась в пропасть во время селфи, умерла в больнице – МИД

06.09 / Skoda анонсировала новый электрический купе-кроссовер Enyaq Coupe iV

28.02 / Expressen – Европе стоит перенести битву с коронавирусом в Африку — это пойдёт на пользу ей самой

20.08 / Стало возможным запускать Google Meet на телевизорах

24.07 / Полицейского осудили за фальсификацию дела в отношении сотрудника Госдумы

23.07 / “Как желешка”. Победительница “Холостяка 9” Квиткова через десять дней после родов показала тело крупным планом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика