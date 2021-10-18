“Господи, помилуй души моей семьи, если я дам интервью”. Спирс отпраздновала Рождество в октябре и заявила, что не хочет жить в США

“Я просто буду честна и скажу, как долго ждала, чтобы освободиться от ситуации, в которой находилась. И теперь, когда все изменилось, боюсь что-либо делать, потому что опасаюсь совершить ошибку. Я праздную Рождество в этом году очень рано. Почему бы и нет? Уверена, что любой способ найти больше радости в жизни – хорошая идея”, – написала она.

Певица также пожаловалась на то, что ее все время преследуют журналисты.

“Я не сделала ничего, чтобы со мной обращались так, как это было последние 13 лет. Мне противна эта система, и я хотела бы жить в другой стране. Господи, помилуй души моей семьи, если я когда-нибудь дам интервью”, – заявила Спирс.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Контекст:

Спирс – обладательница премии “Грэмми” в категории “Лучшая танцевальная запись”. Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родились два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.

За две недели до этого Спирс получила предложение выйти замуж от своего бойфренда Сэма Асгари, в отношениях с которым состоит с 2016 года. Для певицы этот брак будет третьим, а для ее избранника – первым. Асгари родился в Тегеране в многодетной семье. Когда ему исполнилось 12 лет, он вместе с отцом эмигрировал в Лос-Анджелес (США).

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