 

Кузин рассказал, ведет ли Украина переговоры о докупке COVID-вакцины Moderna

18.10.2021, 11:40, Новости дня
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“По поводу Moderna сейчас не ведутся переговоры, но есть опция получения от COVAX и сейчас идут переговоры о том, сколько доз может предоставить именно этот механизм Украине. Но это еще в процессе”, – рассказал он.

Кузин напомнил, что те, кто получил первую дозу препаратом от Moderna, могут завершить вакцинацию Pfizer.

По данным Минздрава, препаратом Moderna получили прививку 1,1 млн человек. Всего в Украине хотя бы одной дозой привились почти 8 млн человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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