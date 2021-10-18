 

Надо ли удалять узел в щитовидной железе? Объясняет эндокринолог

18.10.2021, 11:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Точная причина образования узлов в щитовидке неизвестна, но есть некоторые факторы риска:

  • генетические причины — узлы нередко появляются как следствие случайных мутаций в генах;
  • дефицит йода — в условиях нехватки этого элемента происходит компенсаторное увеличение железистой ткани органа, что и становится причиной развития новообразований;
  • радиационное воздействие — повышенной радиационной активности для продукции тиреоидных гормонов орган поглощает из окружающей среды радиоактивный йод, что часто приводит к появлению злокачественных новообразований;
  • стрессы и сильные переживания могут «запустить» патологический процесс в щитовидной железе;
  • сосудистые патологии — атеросклероз, осложнения сахарного диабета;
  • курение.

По нормативам ВОЗ суточная потребности в йоде 150–250 мкг, а среднестатистический человек в РФ получает около 40–80 мкг в день. В условиях дефицита этого элемента в разы возрастает риск развития не только узлов, но и других болезней щитовидной железы, в том числе онкопатологий.

По словам Ольги Деревянко, среди пациентов нередко бытует мнение, что узел лучше удалить в превентивных целях, пока они не превратились в злокачественные.

Узлы щитовидной железы не перерождаются, поэтому удалять доброкачественные узловые образования  (когда это подтверждено результатами пункционной биопсии) не нужно.

Деревянко Ольга

доктор

главный эндокринолог Клиники Фомина 

По словам эксперта, для хирургического вмешательства есть несколько четких показаний:

Узловые образования злокачественные и с высокой вероятностью злокачественные. Это устанавливается по результатам биопсии и/или уровню кальцитонина в крови.

Когда узлы меняют уровень гормонов и являются причиной тиреотоксикоза. Это состояние называется «функциональной автономией», но даже в этом случае есть альтернатива — радиойодтерапия).

Большие размеры образования. В этом случае узел сдавливает окружающие органы и ткани и препятствует их нормальному функционированию.

Косметический дефект. Операция делается по желанию пациента.

В остальных случаях узлы щитовидной железы ничего, кроме наблюдения не требуют. Удалять узлы «на всякий случай» не нужно.

Деревянко Ольга

доктор

главный эндокринолог Клиники Фомина 

Согласно рекомендациям Минздрава «Узловой зоб у взрослых», которые вышли в 2016 году, доброкачественные узлы требуют удаления лишь в особых случаях. В документе указано, что вероятность того, что они окажутся злокачестенными – от 0% до 4%. При их обнаружении пациентам рекомендуется медицинское наблюдение. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.12 / Мнение: Почему ругать бизнес могут только лицемеры

27.08 / Дети переживших депрессию матерей имеют проблемы с адаптацией в школе

02.01 / В Курганской области на незаконной торговле поймали чиновников

14.09 / В Кремле рассказали о здоровье Путина после ухода на самоизоляцию

01.02 / Возникновение мифа о короле Артуре – необычный путь формирования эталонного средневекового эпоса, в котором ложь спорит с правдой

15.05 / Мнение: Геополитический парадокс

27.01 / Мнение: Скромное обаяние привилегированной собеседницы

03.08 / Журналисты The New York Times возмущены частым упоминанием России на Олимпиаде в Токио

29.06 / Мнение: Нация без вакцинации

06.10 / Консервант бедности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика