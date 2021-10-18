Надо ли удалять узел в щитовидной железе? Объясняет эндокринолог



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Точная причина образования узлов в щитовидке неизвестна, но есть некоторые факторы риска:

генетические причины — узлы нередко появляются как следствие случайных мутаций в генах;

дефицит йода — в условиях нехватки этого элемента происходит компенсаторное увеличение железистой ткани органа, что и становится причиной развития новообразований;

радиационное воздействие — повышенной радиационной активности для продукции тиреоидных гормонов орган поглощает из окружающей среды радиоактивный йод, что часто приводит к появлению злокачественных новообразований;

стрессы и сильные переживания могут «запустить» патологический процесс в щитовидной железе;

сосудистые патологии — атеросклероз, осложнения сахарного диабета;

курение.

По нормативам ВОЗ суточная потребности в йоде 150–250 мкг, а среднестатистический человек в РФ получает около 40–80 мкг в день. В условиях дефицита этого элемента в разы возрастает риск развития не только узлов, но и других болезней щитовидной железы, в том числе онкопатологий.

По словам Ольги Деревянко, среди пациентов нередко бытует мнение, что узел лучше удалить в превентивных целях, пока они не превратились в злокачественные.

Узлы щитовидной железы не перерождаются, поэтому удалять доброкачественные узловые образования (когда это подтверждено результатами пункционной биопсии) не нужно.

Деревянко Ольга

доктор

главный эндокринолог Клиники Фомина

По словам эксперта, для хирургического вмешательства есть несколько четких показаний:

Узловые образования злокачественные и с высокой вероятностью злокачественные. Это устанавливается по результатам биопсии и/или уровню кальцитонина в крови.

Когда узлы меняют уровень гормонов и являются причиной тиреотоксикоза. Это состояние называется «функциональной автономией», но даже в этом случае есть альтернатива — радиойодтерапия).

Большие размеры образования. В этом случае узел сдавливает окружающие органы и ткани и препятствует их нормальному функционированию.

Косметический дефект. Операция делается по желанию пациента.

В остальных случаях узлы щитовидной железы ничего, кроме наблюдения не требуют. Удалять узлы «на всякий случай» не нужно.

Деревянко Ольга

доктор

главный эндокринолог Клиники Фомина

Согласно рекомендациям Минздрава «Узловой зоб у взрослых», которые вышли в 2016 году, доброкачественные узлы требуют удаления лишь в особых случаях. В документе указано, что вероятность того, что они окажутся злокачестенными – от 0% до 4%. При их обнаружении пациентам рекомендуется медицинское наблюдение.