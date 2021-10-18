 

Врач назвал три способа справиться с сонливостью осенью

18.10.2021, 11:24, Разное
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Из-за сокращения светового дня осенью многие люди испытывают дневную сонливость. Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов привел несколько способов побороть это состояние.

По словам Полуэктова, если сонливость не связана с заболеванием, помочь может кофе. В бодрящем напитке содержится кофеин, который способен придать сил любому живому существу. Однако если человеку постоянно хочется спать, сомнолог рекомендует пересмотреть режим сна. Кроме того, причиной сонливости может быть недостаток солнечного света, сообщает телеканал “360”.



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