После стрельбы в школе под Пермью возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и оказанию небезопасных услуг после стрельбы в школе в Пермском крае, сообщила пресс-служба регионального СК.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сообщается на сайте ведомства.

По информации следствия, утром 18 октября 12-летний школьник принес с собой в учебное учреждение огнестрельное оружие, из которого в присутствии нескольких подростков произвел два выстрела в стену и стеклопластиковую дверь. Осколки от разбитого стекла ранили 11-летнего школьника.

Следователи выяснят обстоятельства, при которых 12-летний школьник получил доступ к оружию, в том числе исследуют условия его хранения. Будет дана оценка и качеству охраны в школе, а также действиям лиц, которые допустили внутрь вооруженного ученика. Также проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьями «Приготовление к убийству» и «Убийство». Расследование дела взято следственным управлением на особый контроль.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается интересующая следствие документация, назначаются судебные экспертизы.

Утром в понедельник ученик шестого класса устроил стрельбу в школе Октябрьского городского округа. Он произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. Подросток задержан, шестиклассника обезвредил директор школы, уговорив отдать ему оружие. Устанавливаются мотивы поступка школьника и источник приобретения оружия. Источник уточнил, что стрелявшего в пермской школе ученика не привлекут к уголовной ответственности. Один ребенок попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами.

Шестиклассник рассказал полицейским, что ночью «голоса посоветовали» ему совершить расправу над одноклассницей, которая якобы издевалась над ним. Он признался, что украл ружье у отца.