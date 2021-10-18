Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за 1 тыс. кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE вновь превысила 1100 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на торгах поднялась до 1121,5 долларов за тыс. куб. м, или 93,5 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч), передает ТАСС.

Утром в понедельник цена на газ в Европе на открытии торгов опустилась почти до 980 долларов за 1 тыс. кубометров.

Напомним, в воскресенье сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек выступил с утверждением, что РФ якобы ограничивает поставки газа в Европу.