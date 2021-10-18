 

В Японии все раскупают билет на самолет в новых торговых автоматах, но дело в том, что ты не знаешь куда полетишь

18.10.2021, 11:14, Разное
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Это новшество не приносит перевозчику Peach Aviation какой-то прибыли, однако, такой шаг позволил популяризировать компанию – сегодня ее услуги пользуются немалым спросом.

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Гачапон (новый автомат), который был монтирован в одном из торговых центров Сибуя, предлагает одиннадцать маршрутов из аэропорта Нарита – сообщает издание Vice.

Фото Vice

Согласно словам ответственного сотрудника авиа-компании, автомат предназначен для создания положительной характеристики компании.

Таким образом маркетологи предложили клиентам отвлечься, несмотря на негативное настроение, преобладающее в обычной жизни. В то же время, таким образом компания может найти общий язык с клиентами.

Фото Vice

Потенциальный пассажир авиарейса покупает капсулу за 5000 иен, что эквивалентно трем тысячам рублей, и получает количество миль, которые равны 6000 иен. В капсулу спрятан листок, на котором указан конечный пункт перелета, также промокод, который в дальнейшем можно применять для приобретения билета в указанный город.

Фото Vice

Сегодня компания установила всего несколько автоматов Peach Aviation. Первый появился в Осаке и моментально обрел популярность благодаря социальным сетям. Такое же оборудование был установлено в Токио. Всего за несколько месяцев авиаперевозчику удалось реализовать более 3 тыс. капсул.



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