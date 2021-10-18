 

Названы последствия падения убившего динозавров астероида

18.10.2021, 10:56, Разное
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Ученым удалось собрать воедино события, которые произошли в день падения метеорита. Он и вызвал гибель динозавров 66 миллионов лет назад.
Диаметр астероида составил 12 километров. Тогда небесное тело двигалось со скоростью 43 тысячи километров. На поверхности планеты создавался кратер, ширина которого достигла 200 километров. Важным является то, что удар был осуществлен в 60 градусах над горизонтом. Из-за этого в земную атмосферу попало большое количество аэрозоли и пыли.

После удара произошло испарение эвапоритовых пород. В атмосферу было выброшено более 300 гигатонн серы. Также туда попало 435 тонн углекислого газа. Упавший астероид изменил климат планеты. В тропиках температура воздуха резко снизилась до 5 градусов по Цельсию. В результате произошло вымирание динозавров и других животных.

В то время наблюдался смертельный кислотный дождь. Подобные осадки не прекращались в течение нескольких дней после удара. В результате было убито большое количество морских животных. Астероид спровоцировал массовые цунами, наблюдающиеся во всех океанах на Земле. Изначально высота волны составляла 1,5 километров. Пепел и измельченная порода вызывала лесные пожары.

Источник: rossaprimavera.ru



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