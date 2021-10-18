Шведские эксперты назвали самые безопасные автомобили

Эксперты из Швеции назвали самые безопасные автомобили. В рейтинге присутствует только один представитель немецкого автопрома.

Специалисты провели аналитическое исследование, после которого составили ТОП наиболее безопасных автомобилей. Рейтинг возглавила продукция бренда Volvo. Эксперты отметили высокое качество сборки основных узлов, выносливость транспортных средств, надежность, успешные тесты по безопасности. На первом месте находится модель Volvo S80. Вторую позицию занял представитель японского автопрома Toyota RAV4. Тройку лидеров замкнул немец Mercedes E-класса. В рейтинг также попали следующие модели: Volvo V40, Volvo S60/V60, Volvo S90/V90 и Volvo XC60.

Полученная информация является не удивительной. Бренд Volvo действительно прикладывает много сил, чтобы выпускаемая продукция являлась безопасной, водитель и пассажиры были максимально защищены. В целом аналитики отметили такую тенденцию, что машины, выходящие на рынок, становятся более надежными.

Источник: 110km.ru