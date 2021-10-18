 

В Украине изменились правила работы коллекторов

18.10.2021, 10:46, Новости дня
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“С 14 октября обращаться по вопросам взыскания долга к заемщику может только кредитор или коллекторская компания, которая включена в специальный реестр НБУ. Сейчас в него внесены данные о 33 компаниях”, – отметили в сообщении.

В марте 2021 года Верховная Рада приняла закон №1349-IX, который установил правила поведения коллекторских компаний. Коллектор должен был до 14 октября зарегистрироваться в реестре коллекторских компаний Нацбанка Украины. После этой даты компании, не включенные в реестр или исключенные из него, оказались вне закона.

“Коллекторам запрещается: использовать угрозы и шантаж, вредить репутации, взаимодействовать с заемщиком более двух раз в сутки”, – сообщили в посте.

Тем, кто столкнулся с незаконными действиями коллекторов, порекомендовали воспользоваться общим сервисом “Опендатабот” и НБУ для подачи жалобы.

Контекст:

7 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности коллекторов – он запрещает угрожать должникам и шантажировать их.

В соответствии с принятым законом банки и финансовые учреждения должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов при просрочке платежей на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.

В документе прописан перечень способов этического взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и ограничения максимальной частоты взаимодействия. В частности, запрещается вводить в заблуждение относительно размера долга и последствий неисполнения договора. Не позволяется звонить должнику с 20.00 до 8.00 и с неизвестного номера.

В соответствии с законом, с 14 июля 2021 года НБУ может штрафовать банки за неэтичное поведение по отношению к должникам.

Кроме этого, 12 декабря 2019 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2133 “О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности”. Проект закона готовится ко второму чтению.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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