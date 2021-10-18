 

Медведчук считает идею Зеленского обменять его на заключенных в РФ “несостоятельной”

18.10.2021, 10:46, Новости дня
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“У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я – гражданин Украины и буду им”, – заявил он.

Медведчук считает, что на него оказывается “незаконное давление”, дело против него “сфальсифицировано”, а Зеленский в своем заявлении нарушил принцип презумпции невиновности.

“Считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует”, – подытожил он.

Саму идею его обмена нардеп считает “демонстрацией того, в какую правовую и моральную пропасть упала Украина”, а заявления президента – игнорирующими принцип презумпции невиновности.

Он также заявил, что продолжит политическую “борьбу до победного конца”.

Контекст:

Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку 11 мая было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, ему надели электронный браслет. Арест несколько раз продлевали, последний – до 31 октября этого года. Козак находится в розыске.

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

8 октября Медведчуку сообщили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

СБУ 8 октября обнародовала аудиозаписи, которые, по версии следствия, подтверждают причастность Медведчука к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. На них Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы Администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.

Медведчук считает это дело сфабрикованным, а аудиозаписи – смонтированными.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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