 

“Она еле стоит”, “Как бы в младенца не превратилась”. В сети обсуждают, как сейчас выглядит 72-летняя Пугачева

18.10.2021, 10:46, Новости дня
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“Поздравляем Николая Баскова с днем рождения!” – написал он.

На видео Галкин запечатлен танцующим рядом с женой, 72-летней российской певицей Аллой Пугачевой и ее дочерью и коллегой Кристиной Орбакайте.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

“Максим, твоя жена божественна! Такая энергетика внутри, это чувствуется даже через экран. Сколько же жизни, радости, эмоций в Алле Борисовне”, – прокомментировала подписчица olgadenisova4601.

“Энергии уже нет. Бабуля. Видно уже, как тяжело ей даются эти мероприятия. Зачем мучить себя ради пиара? Жила бы уже в свое удовольствие”, – заявила ulasevich72.

“Она еле стоит”, – отметила olga_zavitaeva.

“Вот что любовь делает. Аллочка молодеет с каждым разом. Молодец! А вам слабо?” – спросила olga.markina.master.

“Как бы такими темпами в младенца не превратилась”, – написала suslova5264.

“Как старость может молодеть?! Клеймо от пластики негде ставить!” – заявила sidorenkogalina014

Контекст:

Николаю Баскову, по случаю дня рождения которого состоялся праздник, 15 октябряисполнилось 45 лет.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Пугачева замужем за 45-летним шоуменом Максимом Галкиным. Они поженились 23 декабря 2011 года.

У пары двое детей – двойняшки Лиза и Гарри. 18 сентября 2020 года им исполнилось семь лет. Биологическая мать детей – Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать.

Старшей дочери Пугачевой, Орбакайте, 50 лет. Ее отец – литовский артист эстрадно-циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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