Певец Иван Марунич на концерте группы СКАЙ сделал предложение своей возлюбленной, но уронил кольцо. Видео

“Светлана, хочу, чтобы у наших детей было твое доброе сердце. Я хочу, чтобы ты стала моей женой”, – обратился к возлюбленной музыкант, после чего встал перед ней на одно колено и достал из кармана шкатулку с кольцом.

Во время объятий с возлюбленной артист не удержал шкатулку в руках и она упала на сцену, но он быстро поднял ее и надел кольцо избраннице на палец.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/videos/397212158687181/

“Сегодня я сказала “да”, – написала на своей странице в Facebook избранница Марунича.

https://www.facebook.com/svitgrebenyuk/posts/4426666250751830

Контекст:

Марунич и Гребенюк ранее не афишировали своих отношений. Когда состоится свадьба, музыкант пока не сообщил.

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