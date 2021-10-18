Подсчитано время накопления денег на новую машину в России

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18.10.2021, 10:30, Разное
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Для покупки нового автомобиля среднестатистическому россиянину придется откладывать средства в течение долгих лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования отечественных аналитиков авторынка.

Эксперты установили, что средняя стоимость машины на первичном рынке машины составляет порядка двух миллионов рублей. Чтобы приобрести ее, россиянину со средним по своему региону доходом потребуется копить деньги в течение 7,7 лет. При этом он должен ежемесячно откладывать 50% своей зарплаты и держать эти средства во вкладах с капитализацией процентов, сообщает телеканал “360”.



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