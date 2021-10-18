 

Завод загорелся из-за обстрела на окраине Донецка

18.10.2021, 10:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОкраина Донецка подверглась обстрелу со стороны украинских силовиков, в результате чего пострадали дома, а на заводе алюминиевых профилей начался пожар, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Сегодня утром вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка, в результате попадания боеприпаса фиксируется возгорание на заводе алюминиевых профилей», – цитирует представителя ведомства РИА Новости.

В июле стороны договорились о перемирии, вводился полный запрет огня, размещения оружия в населенных пунктах и возле них. Также предусматривалась дисциплинарная ответственность за нарушение договоренностей. Приказы должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Ранее власти Украины озвучили два условия «силового» возвращения Донбасса под контроль Киева. 



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