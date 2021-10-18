Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом

Первая нитка газопровода «Северный поток – 2» заполнена техническим газом и готова к работе, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток – 2» была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн кубометров, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа», – сообщается на сайте оператора.

Отмечается, что пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, о следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно.

В среду председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первую нитку «Северного потока – 2» практически заполнили газом. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.