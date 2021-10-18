 

В Турции назвали условия покупки у РФ истребителей Су-35 и Су-57

18.10.2021, 10:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТурция может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57, если США заморозят продажу F-16 вслед за F-35, сообщил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Если процесс (продажа США F-16 и их модернизация) не принесет результатов, то Турция не останется без альтернатив. Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход», – передает РИА Новости слова Демира в эфире телеканала Kanal 7.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в воскресенье, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы по производству новейших истребителей F-35.

Ранее РФ заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35.



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