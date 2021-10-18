Фанк-френч – свежий маникюрный тренд осеннего сезона: что это и как сделать самостоятельно

Френч-маникюр, выполненный в стиле фанк, – популярный тренд 2021 года. Это достаточно интересная и веселая интерпретация классического французского маникюра с использованием белого и нюдового покрытия. Фанк-френч характеризуется тем, что ногти привлекают внимание яркими цветами и анималистичными принтами. Вот несколько хороших способов относительно того, как можно подчеркнуть красоту ногтевой пластины.

Геометрический маникюр

Красивый и элегантный геометрический маникюр фанк-френч выглядит очень элегантно. Это довольно деликатный вариант французского маникюра, так как для его создания используются нейтральные цвета в качестве основы.

В частности, это такие цвета как нежный розовый и бежевый с добавлением белой линии. Это довольно интересная идея для выполнения свадебного маникюра.

Геометрические формы добавляют привлекательности ухоженным ногтям. Хорошо смотрится нейтральное покрытие с квадратными или треугольными рамками, которые удлиняют ногтевую пластину и придают ей конический эффект.

Для создания такого красивого маникюра лучше всего выбирать естественную и базовую форму ногтей. Именно поэтому не стоит выбирать никаких стилетов или слишком длинную ногтевую пластину.

Добавление металлического эффекта

Если хочется выглядеть суперкруто, то можно подумать о создании металлического стильного маникюра. Это очень модный и популярный тренд, который никого не оставляет равнодушным.

Такой нейл-арт не настолько яркий и помпезный, как маникюр с полным покрытием ногтевой пластины лаком с металлическим эффектом, так как выделяются только лишь кончики ногтей.

Среди модных тенденций 2021 года в дополнении к классическим пастельным тонам можно увидеть преобладание ярких расцветок, в частности таких как желтый, красный и синий, которые напоминают оттенок моря и неба. Для маникюра с металлическим эффектом вполне уместным будет ярко-синяя рамка с закругленными краями.

Добавление ярких цветов

Этот вариант маникюра оценят все любители ярких и неоновых тонов. Чтобы добиться просто невероятного результата, стоит использовать нейтральную или телесную основу.

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Во многом это зависит от оттенка кожи. После этого стоит использовать цветное фосфоресцирующее покрытие.

Если нравится более простой маникюр, стоит совместить яркий желтый цвет на кончиках и по бокам ногтей со светлой основой. Это отличная альтернатива классическому белому цвету.

Пастельный французский маникюр

Любителям пастельных тонов и фисташкового цвета точно понравится такой фанк-френч. В осеннем нейл-арте 2021 года используются нежные оттенки, делая акцент на простоте и романтическом результате.

Интересный и оригинальный пастельный французский маникюр хорошо смотрится не только на длинных и квадратных ногтях, но и на коротких закругленных. В качестве покрытия можно использовать как обычный, так и гель-лак и дополнительные красивые украшения.

Анималистичные принты

Животные узоры помогают придать ногтям особый стиль и притягательность. Такой рисунок отлично смотрится в стиле фанк-френч.

Дополнить принт можно при помощи нейтральных или более ярких и насыщенных тонов. Отлично смотрится розовый цвет лака или фуксия.