 

В итальянской пещере Романелли обнаружены наскальные рисунки каменного века

18.10.2021, 10:02, Разное
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Ученые нашли уникальные произведения искусства в итальянском пещере Романелли. Они датированы каменным веком.
Впервые наскальные рисунки исследователи выявили более 100 лет назад. В то же время детальное изучение произведений искусства началось в 2016 году. Исследование проводилось несколько лет. В результате удалось сделать открытия, имеющее большое значение для современной науки.
Ученые нашли узоры геометрической формы. Также был обнаружено большое изображение птицы. Часть изображений со временем потеряли первоначальный вид, но специалисты все равно оценили уровень мастерства их создателей.

Авторы исследования отмечают, что обнаруженные рисунки имеют много общего с теми, которые были найдены во Франции, Италии, Азербайджане, Испании. Все эти артефакты подтверждают существование так называемого общего наследия. Не исключается, что подобные рисунки могут быть обнаружены на Кавказе и в Северной Африке, пишет портал Newinform.



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