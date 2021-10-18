В России увеличится размер детского пособия

В РФ увеличится размер детского пособия. На него могут претендовать родителей малышей возрастом до 1,5 лет.

Минимальный размер соцпособия с 1 февраля следующего года составит 7,493 тысячи рублей. Максимальная сумма выплаты, предназначенной по уходу за ребенком достигнет 31,282 тысячи рублей. В 2023 году пособие вырастит еще больше. Если сумма будет проиндексирована, то она составит 33,298 тысячи рублей. Сейчас минимальный размер составляет чуть больше семи тысяч рублей, а максимальный 29,6 тысячи рублей.

На 5,8% вырастит единовременное пособие при рождении ребенка. Молодые матери в следующем году станут получать 19,981 тысячи рублей. В 2023 году выплату проиндексируют на 4%, на столько же пособие увеличится в 2024 году. Сейчас размер подобного пособия не превышает 18,886 тысячи рублей.

Каждый год в РФ будет увеличиваться пособие по беременности и родам. Если у матери большой рабочий стаж, то выплату рассчитают как 100% от заработка. В 2022 году показатель может составить 78,207 тысячи рублей.

Сейчас в Госдуме на обсуждении находится проект бюджета Фонда социального страхования. Туда его внести в конце сентября, пишет портал Newinform.