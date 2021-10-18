 

В ОПУ оценили возможность досрочных выборов президента

18.10.2021, 9:52, Новости дня
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“В украинских политических реалиях намного выгоднее провести парламентские выборы вскоре после выборов главы государства. И на волне успеха завести в Раду солидную пропрезидентскую фракцию. История Зеленского и “Слуги народа” 2019 года этому лучшее подтверждение”, – отмечено в материале.

Следующие президентские выборы в Украине дожны состояться 31 марта 2024 года. Пятый год работы парламента  IX созыва  начнется 29 августа 2023 года. По Конституции, новые выборы должны пройти 29 октября 2023 года.

“Но в таком случае народные депутаты проработают не пять лет, как это предусмотрено той же Конституцией, а четыре года с небольшим. Чтобы выполнить условие о пяти годах полномочий, нужно проводить выборы осенью 2024-го – то есть уже после президентских”, – пишет “РБК-Украина”.

Опрошенные изданием эксперты считают, что разночтений по поводу даты следующих выборов не должно быть, но при желании команда президента может сдвинуть их на более поздний срок.

В “Слуге народа” считают вероятным сценарий, при котором избранный осенью 2023 года под конец каденции Зеленского парламент окажется недоговороспособным.

“Банковая в такой ситуации сможет прибегнуть к популярному в политической практике методу – играть на противостоянии между президентом и парламентом. И подталкивать общественное мнение к необходимости досрочного роспуска уже новой ВР, раз уж она столь неэффективна. Даже можно будет совместить дату досрочных выборов в Раду с президентскими в марте 2024 года. И преподнести это как полную перезагрузку всей системы власти”, – отметили в публикации.

В окружении главы государства журналистам сказали, что плана действий по поводу переноса даты выборов в Раду у них  нет.

“Досрочные выборы нужны, когда есть какой-то кризис, который можно разрешить только таким путем. Сейчас таких кризисов нет, досрочные президентские выборы просто нецелесообразны”, – сказал источник в Офисе президента.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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