 

“Какой цветник!”, “После рыбалки чайок с детворой – ляпота”. Комаровский показал подросших внуков

18.10.2021, 9:52, Новости дня
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“Заключительный аккорд длинных праздников / выходных – внуки, тортик и чай из самовара”, – написал он.

Комаровский поблагодарил всех, ко поздравил его с днем рождения.

“Вы – друзья и единомышленники – мой самый главный мотиватор. Продолжаем трепыхаться!” – отметил врач.

https://www.facebook.com/uakomar/posts/1988877651272151

“Какой цветник!” – прокомментировала журналистка Наташа Влащенко.

“После рыбалки чайок с детворой – ляпота”, – отметил Владимир Данченко.

Контекст:

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

В 1981 году он женился на однокурснице Екатерине. “Женился молодым и глупым после четвертого курса. До сих пор не перестаю удивляться, как это мне так с первого раза повезло”, – написал в автобиографии Комаровский. В браке у пары родилось двое сыновей – Дмитрий (1982) и Андрей (1988). Старший внук Комаровского родился в 2013 году.

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр “Клиником” в Харькове.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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