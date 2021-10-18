 

На прошлой неделе от COVID-19 умерли более 2300 украинцев. Это на 22% больше, чем неделей раньше – Кузин

18.10.2021, 9:52, Новости дня
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“У нас чрезвычайное стремительное распространение коронавирусной болезни. Только за прошлую неделю было обнаружено более 105 тыс. новых случаев заболевания – это на 11% больше, чем неделей раньше”, – отметил Кузин.

По его словам, в Украине заняты 57% коек, предназначенных для лечения больных COVID-19.

“За прошедшую неделю COVID-19 забрал жизни 2307 человек, что на 22% больше, чем неделей ранее. За все время пандемии в Украине 52% летальных случаев среди больных COVID-19 пришлось на возрастную группу 70+. Еще 29% были зафиксированы среди украинцев возрастом 60–69 лет”, – сообщил главый санврач.

Кузин отмечает, что на распространение болезни в Украине влияет штамм коронавируса “Дельта”. Его обнаружили уже в каждой области Украины, подтверждено 1847 случаев этого варианта вируса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 18 октября в Украине подтвердили 2,6 млн случаев COVID-19, 17 октября заболели 9524 человека.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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