 

Пожилые женщины страдают от синдрома «разбитого сердца» в 10 раз чаще мужчин

18.10.2021, 9:44, Разное
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Синдром «разбитого сердца» или кардиомиопатия такоцубо — это острая дисфункция левого желудочка миокарда, чаще всего обратимая. Характеризуется внезапным развитием сердечной недостаточности или болей в груди, также  изменениями на ЭКГ, сходными с признаками инфаркта. По мнению ученых, такоцубо провоцирует реакция мозга на сильный стресс.

В ходе нового исследования группа исследователей из США собрала данные национальных больниц о пациентах, у которых был диагностирован синдром «разбитого сердца» с 2006 по 2017 годы. В анализ попали медицинские карты более 135 тысяч человек. Специалисты обнаружили, что это состояние в основном выявляется у женщин 50-74 лет. По сравнению с мужчинами и более молодыми пациентками эта демографическая группа страдает от кардиомиопатии такоцубо в 6-10 раз чаще.

Авторы исследования также обнаружили неуклонный рост новых случаев этого заболевания во всех группах пациентах, причем эта тенденция появилась задолго до пандемии. Опять же, самый значительный прирост был выявлен у женщин старше 50 лет (83,3%). По словам ученых, на каждого мужчину или молодую женщину с этим заболеванием приходится 10 пациенток среднего и старшего возраста. 

Ученые обнаружили рост женской смертности от болезней сердца 

Эти заболевания могут стать основной причиной смертности у пациенток, в том числе молодого возраста. 

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Это было важным открытием, поскольку до этого исследования ученые знали только о том, что заболевание чаще диагностируется у женщин, чем у мужчин. Теперь удалось определить ключевую группу риска. Вероятно, реакции мозга и нервной системы женщины становятся более восприимчивы к различным стрессорам, считают специалисты.

«Исследование еще раз подтверждает жизненно важное влияние связи мозга и сердца женщин пожилого возраста», — сообщила ведущий автор исследования Сьюзан Ченг (Susan Cheng) из Института сердца Шмидта. 



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