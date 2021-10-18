Котлеты от Пугачевой и тоска по сцене: Директор Мосеева рассказал, как живет артист после инсульта

67-летний Борис Моисеев пережил инсульт 11 лет назад. После приступа у артиста появились речевые проблемы, а его верхняя губа осталась обездвиженной. Пару лет назад Моисеев предпринял попытку вернуться в карьеру, выпустив новый трек. Однако на сцене он до сих пор не появился. Сергей Горох, директор певца, рассказал, как Борис живет сейчас.

В беседе с “Москва 24” директор артиста рассказал, что тот тяжело переживает разлуку со сценой. Моисеев не пропускает ни одной передачи, связанной с шоу-бизнесом, и много времени проводит в Сети. Именно поэтому он является буквально первым читателем всех сплетен, распространяемых о нем, и очень огорчается.

Сергей Горох рассказал, что артист практически все время проводит дома, а в последний раз выходил в свет, чтобы поздравить Кристину Орбакайте с днем рождения. Однако у Моисеева остались звездные друзья, которые его поддерживают: с Аллой Пугачевой певец созванивается по телефону минимум раз в месяц, а Нелли Кобзон иногда заглядывает у нему в гости. По словам директора, недавно Алла Борисовна даже порадовала друга его любимыми котлетами.

Директор Моисеева характеризует его состояние, как стабильное, и говорит, что артист старается не строить планов. Певец может похвастаться хорошим самочувствием и позитивным взглядом на жизнь, однако очень хочет попасть к себе домой в Юрмалу

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он планирует поехать туда уже в следующем году.