 

Котлеты от Пугачевой и тоска по сцене: Директор Мосеева рассказал, как живет артист после инсульта

18.10.2021, 9:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

67-летний Борис Моисеев пережил инсульт 11 лет назад. После приступа у артиста появились речевые проблемы, а его верхняя губа осталась обездвиженной. Пару лет назад Моисеев предпринял попытку вернуться в карьеру, выпустив новый трек. Однако на сцене он до сих пор не появился. Сергей Горох, директор певца, рассказал, как Борис живет сейчас.

В беседе с “Москва 24” директор артиста рассказал, что тот тяжело переживает разлуку со сценой. Моисеев не пропускает ни одной передачи, связанной с шоу-бизнесом, и много времени проводит в Сети. Именно поэтому он является буквально первым читателем всех сплетен, распространяемых о нем, и очень огорчается.

Сергей Горох рассказал, что артист практически все время проводит дома, а в последний раз выходил в свет, чтобы поздравить Кристину Орбакайте с днем рождения. Однако у Моисеева остались звездные друзья, которые его поддерживают: с Аллой Пугачевой певец созванивается по телефону минимум раз в месяц, а Нелли Кобзон иногда заглядывает у нему в гости. По словам директора, недавно Алла Борисовна даже порадовала друга его любимыми котлетами.

Директор Моисеева характеризует его состояние, как стабильное, и говорит, что артист старается не строить планов. Певец может похвастаться хорошим самочувствием и позитивным взглядом на жизнь, однако очень хочет попасть к себе домой в Юрмалу

он планирует поехать туда уже в следующем году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.09 / Мнение: Новая интрига (2)

11.06 / Больница со смыслом и врач из Великобритании: новые детали вторых родов Меган Маркл

11.02 / Полежать и досидеть

09.08 / Мнение: Лукашенко о признании Крыма

23.12 / Цымбалюк-Романовская назвала «позором» последние годы жизни Джигарханяна

23.07 / Хвастающийся дорогими брендами священник попросил 1240 рублей на лекарство

02.10 / Потрогать или дотронуться?

28.04 / Подмосковье засыпало градом

29.04 / Скандалы: Трубы текут

02.10 / Ученые рассказали об опасности COVID-19 для беременных женщин и их детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика