 

Пулеметную ленту с патронами нашли на мусоросортировочном заводе в Омске

18.10.2021, 9:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРаботники омского мусоросортировочного завода обнаружили среди отходов пулеметную ленту с патронами, сообщила пресс-служба регионального оператора по ТКО «Магнит».

Работу завода остановили, всех рабочих эвакуировали до приезда оперативных служб, передает «Интерфакс».

Сотрудники оперативных служб ленту изъяли и теперь ищут ее владельца. На предприятии предположили, что пулеметная лента могла принадлежать какой-то воинской части.

Напомним, в июне в Омске девушка выбросила подушку, в которой было 800 тыс. рублей, ее семья копила деньги на покупку земельного участка. Подушку обнаружили на мусоросортировочном заводе, когда из нее посыпались купюры.



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