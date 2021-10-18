Пулеметную ленту с патронами нашли на мусоросортировочном заводе в Омске

Работники омского мусоросортировочного завода обнаружили среди отходов пулеметную ленту с патронами, сообщила пресс-служба регионального оператора по ТКО «Магнит».

Работу завода остановили, всех рабочих эвакуировали до приезда оперативных служб, передает «Интерфакс».

Сотрудники оперативных служб ленту изъяли и теперь ищут ее владельца. На предприятии предположили, что пулеметная лента могла принадлежать какой-то воинской части.

Напомним, в июне в Омске девушка выбросила подушку, в которой было 800 тыс. рублей, ее семья копила деньги на покупку земельного участка. Подушку обнаружили на мусоросортировочном заводе, когда из нее посыпались купюры.