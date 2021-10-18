Сноуден раскритиковал Telegram за фейковый аккаунт под своим именем

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден выразил недовольство существованием в Telegram фейкового аккаунта, созданного под его именем, пост он опубликован в Twitter.

Сноудену не понравилось, что аккаунт не только был успешно создан, но и то, что в нем продолжают появляться публикации от его имени с ненадлежащим материалом.

«Telegram знает, что нижеуказанный аккаунт – ненастоящий, у меня нет аккаунта там. Но они позволяют этим людям продолжать публиковать безумную чушь…», – написал Сноуден на своей странице в Twitter.

Он отметил, что мессенджер опубликовал даже свастику, предоставив возможность набрать публикации более 80 тыс. просмотров. Также Сноуден подчеркнул, что руководство не может не знать о существовании данного аккаунта, так как о нем уже не раз писали различные СМИ.

Ранее сообщалось, Сноуден считает, что основатель сети Facebook Марк Цукерберг попытался сделать из компании жертву, предложив конгрессу рассмотреть законодательные ограничения на использование несовершеннолетними интернет-услуг.

Сноуден назвал такое предложение равносильным идеи предложить «рассмотреть ограничение количества слез» подростков.