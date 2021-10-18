 

В России введут налог на выигрыши в киберспортивных дисциплинах

18.10.2021, 9:31, Разное
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Депутат Государственной думы и президент Федерации киберспорта России Дмитрий Смит на пленарном заседании нижней палаты парламента выступил с инициативой ввести новый налог на выигрыши в киберспортивных турнирах. Он заметил, что киберспорт активно развивается в стране, при этом не пополняет федеральную казну. 

“Все мы знаем, что соревнования данного формата – отлично развитый сектор экономики, и мне, как представителю Федерации киберспорта, приятно это понимать и осознавать, что новое поколение сможет найти для себя ещё одну альтернативу развития человеческого капитала, а также стабильного заработка. Так как в нашей стране любой заработок облагается налогом, нужно и в этом секторе быть экономически правильным и следовать указаниям государства”, – прокомментировал инициативу Смит.

Законопроект о введении нового налога успешно прошёл первое чтение, хотя и встретил сопротивление со стороны депутатов от КПРФ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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