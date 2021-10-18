Не осознавала до конца всю серьезность брака: почему Александра Флоринская прожила с Горобченко всего 6 лет

Артистка Александра Флоринская, которая не так давно отметила свой день рождения, прославилась в двадцать пять лет после роли в известном телесериале «Бригада». К тому времени актриса успела сделать модельную карьеру, выйти замуж за Сергея Горобченко и родить ребенка. Казалось, актрису ожидает светлое будущее и в профессии, и в семье, но тут закончилась белая полоса: после сериала «Бригада» ее карьера пошла на спад, с мужем развелась, с миром моды попрощалась.

Потомственная актриса

Александра Евгеньевна не первая актриса в своем роду: ее прадедушка выступал в Ленинградском театре комедии, бабушка была артисткой, а дедушка – режиссером-документалистом. Мама Александры Флоринской не продолжила династию и трудилась в сфере обслуживания, а папа был музыкантом.

Когда Александра выбрала творческую профессию, то решила взять фамилию Флоринская в память о творческой династии. Она выросла за кулисами в театре у своей бабушки. Но изначально она хотела выступать в цирке, затем думала поступить на режиссерский факультет, но близкие ее отговорили – считали, что пробиться в этой профессии труднее вдвойне.

Свою карьеру Александра Флоринская начала в четырнадцать лет в модельном бизнесе, а после школы поступила на актерский факультет. Флоринская принимала участие в показах мод на родине и за границей, став лицом отечественного косметического бренда.

Но очень скоро с модельной карьерой пришлось попрощаться. В студенчестве у Александры был роман с Сергеем Горобченко, а в конце девяностых она стала матерью.

«Бригада»

В конце девяностых Флоринская дебютировала в кинематографе. Изначально Александре доставались небольшие роли в телесериалах, и первая популярность пришла к ней только в двадцать пять лет, после того как артистка исполнила роль роковой красавицы в «Бригаде».

Наверное, Флоринскую утвердили благодаря модельной внешности – она идеально соответствовала необходимому типажу. Созданный Александрой в сериале образ был ярким, убедительным, но это сыграло с актрисой злую шутку.

Артистку отождествляли с ее героиней, за ней на очень долгое время закрепился образ коварной соблазнительницы. Кинорежиссеры не желали видеть ее в других амплуа, серьезных ролей не предлагали.

Выйти за рамки этого образа у нее получилось лишь через несколько лет, когда Александра исполнила роль учительницы литературы, которая ожидала встречи со своим принцем, в телесериале «Капитанские дети».

Творческой удачей Флоринской считают и основную роль в телесериале «Знахарь». Но в течение 15 лет после киносъемок в «Бригаде» у нее не было таких же ярких ролей. Очень долго этот проект был единственной вершиной ее творческой карьеры.

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Сергей Горобченко

Когда в девятнадцать лет Флоринская узнала о том, что станет мамой, эта новость ее никак не испугала – с Сергеем Горобченко они были идеальной парой. После появления на свет сына Глеба Александра практически сразу вернулась на занятия в университет. Позднее актриса рассказывала:

В 20 ты значительно проще ко всему относишься. Две-три ночи без сна? Ничего, пошел на лекции или спектакль сыграл. Считаю, что детей можно заводить в любом возрасте, это всегда радость, но по молодости – значительно легче. Каждый сам ощущает, когда готов к появлению ребенка. Я была готова сразу.

Но этот студенческий союз просуществовал недолго – спустя шесть с половиной лет они расстались. Флоринская и Горобченко не объясняли причин, но говорили о том, что сумели сохранить теплые взаимоотношения. Сергей на вопрос о том, почему распался его брак с Александрой, отвечал фразой, что не сошлись характерами.

Многодетная мать

Однажды на дне рождения знакомого Флоринская познакомилась со вторым мужем, Николаем Билыком, и у них начались отношения. Когда Александра снималась в телесериале «Капитанские дети», то узнала о том, что ожидает ребенка. Когда родился малыш, его назвали Николаем в честь папы.

Через восемь лет артистка подарила супругу дочку Агату. После рождения троих детей многодетная мать остается в замечательной форме и выглядит моложе своих лет. При этом Александра никогда не делала продолжительных пауз в кинокарьере.

В последнее время актриса снова часто появляется на телеэкранах. Флоринская снялась в телесериалах «Война семей», «За час до рассвета», исполнила основную роль в проекте «Ивановы-Ивановы», который выходит уже в течение пяти лет. На данное время в ее фильмографии уже около шестидесяти работ, и Александра Флоринская считает это хорошим результатом.