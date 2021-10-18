 

Стрижка “бабочка” – идеальный вариант для тех, кто хочет укоротить волосы, но боится экспериментировать 

18.10.2021, 9:30, Разное
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Если вы решили изменить внешность и освежить свою прическу, можно воспользоваться оригинальной стрижкой, которая сегодня в тренде. Она предназначена для тех представительниц прекрасного пола, которые имеют длинные волосы и желают поэкспериментировать. Стрижка “бабочка” выполняется так, что локоны около макушки укорачиваются, а основная масса волос сохраняет длину и может оставаться распущенной или укладываться.

Быстрая трансформация

Используя несколько шпилек и заколок, можно легко превратить стрижку в короткую. Это прекрасная возможность поэкспериментировать с прической, не расставаясь с основной длиной волос.

Сама стрижка выполняется, как уже давно известный каскад, или “лесенка”. Основное отличие – это резкий переход от подстриженных коротко локонов к длинным, что приводит к образованию прядей, которые напоминают крылья бабочки.

Автором нового варианта стрижки, который можно назвать “каскад-бабочка”, является известный стилист Санни Брук. По его словам, дамам предоставляется идеальная возможность для быстрого преображения.

Достаточно спрятать длинные локоны под верхними, как мы получаем короткую объемную прическу. Кончики волос, закрепленные заколками или шпильками, прекрасно маскируются под “крыльями бабочки”.

И наоборот, распустив длинные локоны, мы получаем шикарную прическу, популярную уже многие годы.



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