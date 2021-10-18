 

Эту картину уничтожили 3 года назад, но сегодня ее купили за 25 млн долларов

18.10.2021, 9:28, Разное
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Аукцион Sotheby’s проводился в помещении, где ранее, 3 года назад, картина «Любовь в мусорном баке» была практически самоуничтожена.

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Покупатель, личные данные которого не разглашаются, отдав за нее более 25 миллионов американских долларов.

Ставки делали на протяжении 10 минут. Конечный покупатель предложил рекордную цифру.

Фото Sotheby’s

Три года назад произведение под название «Девочка с воздушным шаром» испортилась сразу после того, как за нее заплатили полтора миллиона долларов.

Опытные аукционисты уверены, что такое событие являлось символом быстротечности эмоций в эру интернета.

Картина до самоуничтожения
Фото: wikimedia.org

Картина является одной из самой популярной среди всех работе художника Бэнкси. На полотне юная леди тянет руку к воздушному шарику, который исполнен в форме сердца.



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