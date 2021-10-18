Неизвестные в масках устроили массовую драку в баре в Уссурийске

Группа неизвестных в масках устроила массовую драку с посетителями в одном из баров Уссурийска Приморского края, три человека пострадали, сообщил представитель регионального УМВД России.

В Instagram опубликовано видео, предположительно, с камеры наблюдения в баре. На нем видно, как группа из 8-10 мужчин в защитных масках и в капюшонах забегает в помещение и набрасывается на сидящих посетителей. В бар заходят еще несколько мужчин, и люди в масках начинают избивать их, в том числе упавших – ногами.

«По предварительной информации, в ночное время в заведение вошла группа мужчин в масках, которые устроили драку с посетителями. В результате инцидента трое граждан, находившихся в баре, получили телесные повреждения. За медицинской помощью обратились жители Уссурийска в возрасте 18, 23, 27 лет. Правонарушители с места происшествия скрылись», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, полицейские ищут нарушителей и устанавливают обстоятельства происшествия.

«Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации», – добавили в УМВД.

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