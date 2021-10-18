После стрельбы в школе под Пермью пострадал ребенок

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18.10.2021, 9:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОдин ребенок пострадал после стрельбы в школе под Пермью, он попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами, информирует региональное министерство территориальной безопасности.

Уточняется, что ребенок уже отпущен домой.

«По уточненным данным Минздрава Пермского края, после инцидента в школе поселке Сарс, в Октябрьскую центральную районную больницу поступил ребенок в удовлетворительном состоянии, с небольшими ссадинами. Необходимая помощь ему была оказана», – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что ученик, устроивший стрельбу в школе Октябрьского городского округа Пермского края, сделал два выстрела.

«Школьник с дробовиком зашел в школу, поднялся на второй этаж, где сделал два выстрела, а после был обезоружен и отведен в кабинет директора», – сообщил источник ТАСС.

По данным источника, сразу после стрельбы ученики стали выбегать из школы, многие из них были без верхней одежды. Некоторых детей сразу забрали родители, кто-то разбежался по знакомым или родственникам, местоположение ряда учащихся младших классов еще устанавливается. Некоторые ученики не успели еще прийти в школу, на тот момент занятия у них не начались.

«Все оперативные службы после сообщения о стрельбе в школе быстро прибыли на место происшествия», – добавил источник. В настоящее время учебное заведение все еще оцеплено, там работают сотрудники полиции, прокуратуры, также рядом находятся машины скорой помощи. Занятия в школе отменены.

Утром в понедельник ученик шестого класса устроил стрельбу в школе Октябрьского городского округа. Он произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан, уговорила его отдать оружие директор школы. Устанавливаются мотивы поступка школьника и источник приобретения оружия. Источник уточнил, что стрелявшего в пермской школе ученика не привлекут к уголовной ответственности.



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