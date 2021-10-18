 

В России задержали подростка, который стрелял в школе из карабина

18.10.2021, 8:58, Новости дня
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Подростка, который открыл стрельбу, остановила директор школы. Она поговорила с мальчиком, тот отдал ей карабин, уточняет РБК.

“Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие”, – отметили в посте.

По данным полиции Пермского края, ученик успел сделать два выстрела – в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал, стрелявшего задержали.

“Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия”, – заявили в релизе.

Одна из версий, которая рассматривается полицией – буллинг. Источник “Интерфакса” сообщил, что причиной поступка могло стать плохое отношение одноклассницы, регулярные обиды. Во время инцидента школьник вел себе неадекватно, выкрикивал бессвязные фразы, а во время задержания кричал, что руководствуется “указаниями бога”.

Telegram-канал Baza назвал имя задержанного, мальчика зовут Дмитрий Губарев, он стрелял из охотничьего карабина “Сайга”.

“Сайгу” он украл у отца. Инцидент произошел ранним утром до начала уроков, в школе было мало детей”, – отметили в посте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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