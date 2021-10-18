Из-за извержения вулкана на Канарах местные авиакомпании отменили почти все рейсы

В воскресенье, 17 октября, авиакомпании отменили все 38 авиарейсов. Днем ранее, 16 октября, из 34 запланированных рейсов выполнили только четыре.

Местная авиакомпания Binter заявила, что возобновит работу как только условия позволят безопасные полеты.

Контекст:

Извержения вулкана началось 19 сентября, на острове эвакуированы около 6 тыс. человек. Власти провинции Санта-Крус-де-Тенерифе, объединяющей Канарские острова, объявили Пальму зоной бедствия.

На острове Пальма, входящем в состав Канарских островов, потоки лавы с вулкана Кумбре-Вьеха уничтожили 1100 зданий.

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