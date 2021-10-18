 

Из-за извержения вулкана на Канарах местные авиакомпании отменили почти все рейсы

18.10.2021, 8:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В воскресенье, 17 октября, авиакомпании отменили все 38 авиарейсов. Днем ранее, 16 октября, из 34 запланированных рейсов выполнили только четыре.

Местная авиакомпания Binter заявила, что возобновит работу как только условия позволят безопасные полеты.

Контекст:

Извержения вулкана началось 19 сентября, на острове эвакуированы около 6 тыс. человек. Власти провинции Санта-Крус-де-Тенерифе, объединяющей Канарские острова, объявили Пальму зоной бедствия.

На острове Пальма, входящем в состав Канарских островов, потоки лавы с вулкана Кумбре-Вьеха уничтожили 1100 зданий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.10 / Вышла книга об украинцах, спасавших евреев во время Холокоста. Предисловие к ней написал Зеленский

18.05 / Сильный ветер повалил в Петербурге деревья и повредил автомобили

14.11 / Минобороны РФ заявило о соблюдении прекращения огня в Карабахе

09.09 / Малышева после возвращения из США назвала Россию «островом свободы»

04.04 / В соцсетях запустили хештег, с которым публикуют карту мира без России

28.08 / США обещали передать контроль на аэропортом Кабула «афганскому народу»

29.08 / Мнения: Только из ефремовского МХАТ вышло три монахини

24.02 / Путин заявил о ведении за рубежом информационной кампании против достижений России

06.10 / Более половины россиян сочли коронавирус опаснее гриппа

29.06 / Шахматы. Грищук уступил Гири в четвертьфинале Chessable Masters

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика