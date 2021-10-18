Полиция Николаевской области ищет двух сестер, девочки ушли из дома и не вернулись
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Девочки ушли из дома 17 октября в 19.00 и до сих пор не вернулись.
Приметы детей – рост 110-120 см, волосы светло-русые. Одна из девочек крепкого телосложения, вторая – худощавого.
Могут быть одеты в серую и красную куртки, уточнили в полиции.
Фото: npu.gov.ua
Полиция просит сообщить информацию о детях в Баштанский райотдел ГУНП в Николаевской области по телефону (05158) 2-71- 56, (0512) 53-13-08, 102.
Фото: npu.gov.ua
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