Полиция Николаевской области ищет двух сестер, девочки ушли из дома и не вернулись

Девочки ушли из дома 17 октября в 19.00 и до сих пор не вернулись.

Приметы детей – рост 110-120 см, волосы светло-русые. Одна из девочек крепкого телосложения, вторая – худощавого.

Могут быть одеты в серую и красную куртки, уточнили в полиции.

Фото: npu.gov.ua

Полиция просит сообщить информацию о детях в Баштанский райотдел ГУНП в Николаевской области по телефону (05158) 2-71- 56, (0512) 53-13-08, 102.

Фото: npu.gov.ua

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