 

Ученик устроил стрельбу в школе под Пермью: все подробности

18.10.2021, 8:42, Разное
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Ученик одной из школ Пермского края устроил стрельбу в образовательном учреждении. На момент происшествия в здании почти не было людей.

Инцидент произошел в школе поселка Сарс Октябрьского городского округа около 8:00 утра по местному времени. В отдел полиции поступило сообщение о том, что учащийся шестого класса пришел в школу с огнестрельным оружием и начал стрелять по стенам и потолкам. По предварительным данным, он использовал охотничье ружье “Сайга”. К счастью, в это время в стенах образовательного учреждения помимо стрелка находилась только вахтерша, она не пострадала, пишет RT.

Школьник вскоре был задержан. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, что побудило 12-летнего ученика открыть огонь и где ему удалось достать оружие, сообщает телеканал “360”.

СМИ сообщают, что некоторых детей отправили домой, другие же находятся в закрытых классах. Также в российских масс-медиа появилась информация о том, что подросток подвергался травле со стороны других детей. Ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу, передает Ura.ru.

Напомним, что менее месяца назад студент Пермского государственного университета (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров открыл огонь из ружья в здании кампуса учебного заведения. В результате погибли шесть человек, еще 47 человек пострадали. Нападавший был задержан и вскоре признал вину в содеянном.



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