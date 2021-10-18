Грибникам напомнили об ответственности за самовольное протаптывание тропинок

Пресс-служба Федерального дорожного агентства предупредила россиян о последствиях незаконного протаптывания тропинок.

Самовольно проложивший тропинку гражданин может быть привлечён к ответственности по статье 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог», влекущей наложение штрафа от 5 до 10 тысяч рублей.

Как пояснили в ведомстве, тропинки должны протаптываться только рабочими дорожных служб с помощью специальной обуви строго в соответствии с проектом строительства и реконструкции дорожки пешеходной грунтовой. В противном случае качество уплотнения земли, скользкость грязи, высота сорняков и количество клещей на обочинах тропинки не будут соответствовать установленным ГОСТам и СНиПам.

– Непрофессиональные действия по прокладке тропинок создают угрозу безопасности пешеходного движения. Допустим, некий гражданин увидел удобный путь и прошел по нему, не убедившись как следует в его безопасности, и оставил следы. Другой человек заметил тропку, пошел по ней, поскользнулся в луже и увяз в болоте. В целях предупреждения подобных случаев самовольная прокладка дорожек запрещена. Выполняя нормы по сбору грибов, граждане должны передвигаться только по официальным лесным тропинкам, обозначенным соответствующими знаками и присутствующим на картах, — сказал замруководителя дорожного агентства Иван Сусаенко.

—