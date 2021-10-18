Зеленский: Украинцы смогут покупать газ по нормальным ценам благодаря «Нафтогазу»

Президент Украины обратился к гражданам по поводу газового вопроса. Лидер государства заявил, что украинцы смогут покупать «голубое топливо» по нормальным ценам. Запасов вполне хватит для потребителей.

О том, что газа достаточно, также заявил Юрий Витренко, глава «Нафтогаза». В то же время руководитель структуры отметил, что напряженная ситуация наблюдается с бюджетными организациями. По словам эксперта по ЖКХ Кристины Ненно, больницы пока не отапливаются, поэтому пациенты нуждаются в дополнительных одеялах. В школах и детских садах родители приносят обогреватели.

Зеленский в эфире одного из местных каналов решил успокоить граждан. Правительство сделало множество важных и своевременных действий. Сейчас газа достаточно в хранилищах для населения, поэтому цена будет нормальная. «Нафтогаз» обеспечит стоимость куба в размере 8 гривен. Зеленский отметил, что в Европе цена доходит до двух тысяч долларов, то есть, если бы Киев не вмешался, в квитанциях находился бы ценник на уровне 50 гривен за куб, пишет «Политэксперт».