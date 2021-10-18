 

Ракетам «Стилет» продлили срок службы

18.10.2021, 8:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСрок службы межконтинентальных ракет УР-100Н УТТХ «Стилет» (по договору СНВ – РС-18Б, по классификации НАТО – SS-19 mod.2 Stiletto) продлен как минимум до 2023 года, сообщил гендиректор и конструктор «ВПК «НПО машиностроения», член регионального совета московского областного регионального отделения Союза машиностроителей РФ Алексей Леонов.

Ракеты УР-100Н УТТХ поступили на вооружение в 1979 году. Последние носители этого типа были поставлены российским военным в 1985 году. Изначально гарантированный срок службы ракет был определен в 10 лет, то есть ракеты должны были быть списаны еще в 1995 году. Тем не менее, Минобороны регулярно заказывает проведение работ по продлению сроков службы стратегических носителей, передает РИА Новости.

«Ракеты УР-100Н УТТХ уже имеют наиболее длительные сроки нахождения на боевом дежурстве. На сегодняшний день эти сроки продлены свыше 37 лет, что обеспечивает эксплуатацию комплекса в соответствии с планами РВСН. По итогам этих мероприятий год за годом мы продлеваем срок эксплуатации ракет. На 2022 год эти работы также запланированы», – сказал Леонов.

Он подчеркнул, что задача по обеспечению столь длительной эксплуатации комплекса при сохранении боевых и технических характеристик решена впервые в мире. Для этого потребовалось реализовать множество научных исследований и опытно-конструкторских работ, объединенных в единую комплексную программу.

«В частности, регулярно определяются запасы прочности силовых конструкций, тщательно проверяется состояние топливных баков, анализируется состояние компонентов ракетного топлива, проводятся ускоренные испытания в климатических камерах, обеспечивающих эквивалентные воздействия параметров окружающей среды на конструкции узлов и агрегатов комплекса», – сказала глава «НПО Машиностроения».

Ранее сверхлегкие ракеты-носители запланировали разработать в «НПО Машиностроения».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.08 / Политолог Шкляров заявил об издевательствах в СИЗО

16.01 / В Одесской области спасли лебедей, примерзших ко льду

13.06 / На саммите G7 обсуждали происхождение COVID-19, в том числе и гипотезу о его утечке из лаборатории – глава ВОЗ

21.09 / “Это ужасная ситуация”. Гвоздева обвинила медиков киевской больницы в неоказании помощи ее 11-месячному сыну и обратилась к Зеленскому

10.07 / В московских кинотеатрах появится система «умного блокирования» для семей

02.07 / Кроссовер Audi Q4 E-tron выходит на финальные испытания

15.04 / В Украине третьи сутки подряд растет число новых случаев COVID-19

16.06 / Байден заявил, что Путин “точно не хочет холодной войны”

21.11 / Мясников назвал помогающие при коронавирусе продукты

10.09 / Главные проблемы в “Укрзалізниці” – безответственность и коррупция – нардеп Бондарев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика