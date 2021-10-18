 

Цена нефти марки Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с октября 2018 года

18.10.2021, 8:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМировые цены на нефть ускорили рост до 1%, при этом стоимость нефти марки Brent поднялась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.06 цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,07% – до 85,77 доллара за баррель, минутами ранее цена Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,46%, до 83,49 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI – на 1,42%, до 82,89 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть растут в понедельник утром на фоне перспектив роста спроса. «Постепенное снятие ограничений из-за COVID-19 во всем мире также, вероятно, поможет восстановлению потребления топлива», – заявили Wall Street Journal аналитики ANZ, отметив новости о том, что США откроют свои границы для полностью вакцинированных иностранных путешественников, начиная со следующего месяца.

Кроме того, на прошлой неделе МЭА предупредило, что высокие цены на природный газ повысят спрос на нефть.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.05 / Политолог назвал возможные санкции ЕС против Минска из-за инцидента с самолетом Ryanair

15.03 / В бундестаге спорят о последствиях «масочного скандала» и «азербайджанской аферы»

28.06 / Кухта: В Конституции Украины заложены неработающие механизмы госуправления. Это приводит к хаосу вместо слаженной работы государственного аппарата

12.07 / Daily Sabah – надеждам Турции на быстрое восстановление турпотока мешают ограничения ЕС

08.09 / Собянин оценил идею объединить Москву и Подмосковье

11.10 / Рогозин рассказал об адаптации Пересильд и Шипенко к невесомости в космосе

14.02 / В мире: Байден исцелит душу Америки бескровной войной

30.08 / Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

11.05 / Шмыгаль спрогнозировал стоимость земли после запуска рынка

07.01 / Путин поздравил россиян с Рождеством

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика