 

Устроивший стрельбу в пермской школе шестиклассник избежал уголовной ответственности

18.10.2021, 8:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУченик шестого класса, устроивший стрельбу в школе поселка Сарс Пермского края, не будет привлечен к уголовной ответственности, поскольку на момент совершения правонарушения ему было 12 лет, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Стрелявший в школе ученик не будет привлечен к уголовной ответственности в силу положений Уголовного кодекса. Общая уголовная ответственность наступает с 16 лет. За особо тяжкие преступления – с 14», – сказал источник ТАСС.

В понедельник ученик шестого класса устроил стрельбу в школе в поселке Сарс в Пермском крае. Он успел один раз выстрелить из огнестрельного оружия в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтерша, она не пострадала.

Шестиклассника обезвредил директор школы, уговорив ученика отдать ему оружие.



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