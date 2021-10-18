Саакашвили после 17 дней голодовки трудно передвигаться, консилиум необходимо созвать как можно раньше – врач

После посещения Саакашвили в тюрьме Кипшидзе рекомендовал провести консилиум по поводу состояния здоровья бывшего главы государства.

13 октября по инициативе минюста Грузии была создана группа врачей для анализа состояния Саакашвили, 16 октября политик согласился на допуск к нему этой группы. Предполагается, что врачи посетят заключенного 19 октября.

“Его моральное состояние хорошее. Но он чувствует слабость, он бледный, ему трудно передвигаться. Однако его состояние пока не нуждается в госпитализации. Мой совет и рекомендация – созвать консилиум раньше, чем во вторник”, – сказал Кипшидзе.

13 октября нардеп от “Слуги народа” Елизавета Ясько, состоящая с Саакашвили в отношениях, сообщила, что у Саакашвили начались проблемы с речью, моторикой и цветом лица. 17 октября она оценила физическое состояние политика как плохое и выразила уверенность, что скоро ему потребуется госпитализация.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию.

Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

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