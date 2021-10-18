В США следят за ситуацией с Саакашвили – посол

Она не ответила на вопрос журналистов, считает ли Саакашвили политическим заключенным. Дегнан подчеркнула, что не может давать такие оценки.

Посол заявила, что власти Грузии должны провести второй тур местных выборов в спокойной обстановке.

“Важно, чтобы кандидаты могли донести до избирателей свою избирательную кампанию, с вопросами, с платформам Очень важно, чтобы следующие несколько недель были спокойными и установилась правильная, содействующая обстановка для хорошего второго тура”, – отметила она.

По ее мнению, в этом время акцент должен быть сделан “на вопросах, на кандидатах, а не нападениях друг на друга”.

30 октября в Грузии пройдет второй тур местных выборов. Он должен определить мэров практически всех крупных городов Грузии, где представители правящей партии “Грузинская мечта” не смогла победить в первом туре, сообщил портал “Новости-Грузия”.

Первый тур муниципальных выборов состоялся 2 октября. По его результатам “Грузинская мечта” по пропорциональным спискам набрала 46,75% голосов. На втором месте “Единое национальное движение”, у него 30,67%. Третье место заняла партия “За Грузию”, получив 7,81%.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию.

Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

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