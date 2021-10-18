“Неожиданно”, “Наконец-то справедливое голосование”. Шоу “Танцы со звездами” покинули сразу две знаменитости

Первой стала певица Джамала и ее партнер по проекту танцовщик Антон Нестеренко. По словам ведущего шоу Юрия Горбунова, за них проголосовали меньше всего зрителей.

Еще двумя парами, оказавшимися в зоне риска, стали олимпийский призер, каратист Станислав Горуна со своей партнершей по паркету Даниэлой Преап и певец Дмитрий Каднай с танцовщицей Алиной Ли.

По условиям шоу, кандидаты на вылет одновременно исполнили “танец жизни”, после которого решающий голос остался за судьями проекта в лице хореографа Влада Ямы, балерины Катерины Кухар и американского танцовщика украинского происхождения Максима Чмерковского. Они поддержали Кадная и его партнершу, в итоге Горуна и Преал покинули шоу.

“Как неожиданно и приятно. Наконец-то справедливое голосование”, – прокомментировала результаты эфира пользователь с ником Party Girl.

“Ну, сегодня все честно и заслуженно”, – считает Jenny Pears.

“Зрителей не обмануть, самый справедливый эфир”, – написала Оля Ля Лисниченко.

ВИДЕОФинал седьмого эфира “Танцев со звездами”. Видео: Танці з зірками / YouTube

Контекст:

Изначально в шоу принимало участие 14 пар, но после семи эфиров их осталось восемь. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Ранее шоу покинули фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришиной, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, актриса “Женского квартала” студии “Квартал 95” Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон, комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, а также певица Lida Lee и танцовщик Алексей Базела.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта приглашена хореограф Елена Коляденко.

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