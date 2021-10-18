 

“Неожиданно”, “Наконец-то справедливое голосование”. Шоу “Танцы со звездами” покинули сразу две знаменитости

18.10.2021, 8:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первой стала певица Джамала и ее партнер по проекту танцовщик Антон Нестеренко. По словам ведущего шоу Юрия Горбунова, за них проголосовали меньше всего зрителей.

Еще двумя парами, оказавшимися в зоне риска, стали олимпийский призер, каратист Станислав Горуна со своей партнершей по паркету Даниэлой Преап и певец Дмитрий Каднай с танцовщицей Алиной Ли.

По условиям шоу, кандидаты на вылет одновременно исполнили “танец жизни”, после которого решающий голос остался за судьями проекта в лице хореографа Влада Ямы, балерины Катерины Кухар и американского танцовщика украинского происхождения Максима Чмерковского. Они поддержали Кадная и его партнершу, в итоге Горуна и Преал покинули шоу.

“Как неожиданно и приятно. Наконец-то справедливое голосование”, – прокомментировала результаты эфира пользователь с ником Party Girl.

“Ну, сегодня все честно и заслуженно”, – считает Jenny Pears.

“Зрителей не обмануть, самый справедливый эфир”, – написала Оля Ля Лисниченко.

ВИДЕОФинал седьмого эфира “Танцев со звездами”. Видео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

Изначально в шоу принимало участие 14 пар, но после семи эфиров их осталось восемь. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Ранее шоу покинули фронтмен украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) с танцовщицей Екатериной Тришиной, актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете с Марией Колосовой, актриса “Женского квартала” студии “Квартал 95” Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон, комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, а также певица Lida Lee и танцовщик Алексей Базела.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта приглашена хореограф Елена Коляденко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.08 / Появилось видео испытаний российского дрона-дальнобойщика

09.09 / Кличко проверил опорную больницу и сообщил, сколько есть мест для больных коронавирусной инфекцией

09.04 / Украина обвинила Иран в манипуляциях при расследовании дела о сбитом Boeing

02.08 / Собянин рассказал об отношении к проблеме электросамокатов в Москве

20.08 / Бывший сотрудник Apple рассказал о создании секретного iPod

05.09 / Кобзев обсудил с властями Иркутска благоустройство территорий

18.11 / Стало известно о «неспецифическом» воздействии прививки БЦЖ на коронавирус

17.05 / В РФ установили новый праздник День фармацевтического работника

15.07 / В Кузнецке запустили вторую станцию очистки воды для жителей

05.12 / Додон надеется успеть до инаугурации Санду подписать закон о статусе русского языка в Молдове

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика