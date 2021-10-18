 

Французская полиция заявила о задержании преступной группировки, связанной с русскоязычной мафией

18.10.2021, 8:06, Новости дня
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“Жандармы, поисково-спасательное подразделение города Амьен и Центральное управление по борьбе с преступностью (OCLDI) остановили деятельность транснациональной преступной структуры”, – говорится в заявлении.

Сообщается, что речь идет о “армянских и грузинских группировках, связанных с русскоязычной мафией”.

В ходе спецоперации было задержано 37 человек. Также оперативники провели 61 обыск.

Задержанных подозревают в контрабанде сигарет, угоне автомобилей и их продаже. 

#BellesAffaires Démantèlement d’une structure criminelle transnationale par les #gendarmes de la SR #Amiens et #OCLDI : trafic de cigarettes & de véhicules volés impliquant des groupes arméniens et géorgiens liés à la mafia russophone.
* 37 interpellations, 61 perquisitions. pic.twitter.com/F7VmN5eCk3

— Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) October 17, 2021

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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